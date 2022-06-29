Приїдуть навіть Шевченко та Світоліна! Найкраща тенісистка світу організує шоу для допомоги Україні

Андрій Шевченко та Еліна Світоліна візьмуть участь у благодійному івенті Іги Свьонтек

Світова спортивна спільнота об'єдналася навколо допомоги Україні у війні з Росією. Люди підтримують нас як на гуманітарному фронті, так і фінансово.

У світі тенісу головною прихильницею України залишається лідер рейтингу WTA Іга Свьонтек. Дівчина виступила з промовою на адресу нашої країни після перемоги на Ролан Гаррос.

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Тепер Іга організує благодійний захід у Кракові для України. 23 липня спортсменка збере своїх друзів та зіграє з ними у теніс. Суперницею Свьонтек буде інша відома польська тенісистка Агнешка Радванська.

Також відбудеться парний матч за участю дівчат, а також місцевого тенісиста Мартіна Павелскі та українця Сергія Стаховського. Всі гроші будуть надіслані фонду UNITED24 для допомоги дітям, які постраждали від воєнних дій Росії.

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Крім того, подію відвідають амбасадори фонду Андрій Шевченко та Еліна Світоліна. Саме наша тенісистка стане суддею обох поєдинків.

Зараз Іга продовжує виступи на Вімблдоні. У першому колі полячка здолала Яну Фетт і здобула свою 36 перемогу поспіль. Цей показник став рекордним для XXI ст.