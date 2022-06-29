Приедут даже Шевченко и Свитолина! Лучшая теннисистка мира организует шоу для помощи Украине

Андрей Шевченко и Элина Свитолина примут участие в благотворительном ивенте Иги Свентек

Мировое спортивное сообщество объединилось вокруг помощи Украине в войне с Россией. Люди поддерживают нас как на гуманитарном фронте, так и в финансовом плане.

В мире тенниса главной сторонницей Украины остается лидер рейтинга WTA Ига Свентек. Девушка выступила с речью в адрес нашей страны после победы на Ролан Гаррос.

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Теперь же Ига организует благотворительное мероприятие в Кракове для Украины. 23 июля спортсменка соберет своих друзей и сыграет с ними в теннис. Соперницей Свентек будет другая известная польская теннисистка Агнешка Радванска.

Также пройдет парный матч с участием девушек, а также местного теннисиста Мартина Павелски и украинца Сергея Стаховского. Все деньги будут отправлены фонду UNITED24 для помощи детям, которые пострадали от военных действий России.

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Кроме того, событие посетят амбассадоры фонда Андрей Шевченко и Элина Свитолина. Именно наша теннисистка и станет судьей обоих поединков.

Сейчас Ига продолжает выступления на Уимблдоне. В первом круге полячка одолела Яну Фетт и добыла свою 36 победу подряд. Этот показатель стал рекордным для XXI века.