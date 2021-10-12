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Приїде в Білорусь – заберуть у солдати: форварду Динамо краще не повертатися на батьківщину

Сергій Шаховець
12 жовтня, 14:18
Білоруський нападник київського Динамо Ілля Шкурін не зможе приїхати в Білорусь і відвідати своїх батьків

Білоруський нападник Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вся справа у відмові футболіста їхати в табір молодіжної збірної своєї країни, через що Шкуріна можуть забрати в армію. Про це розповів агент білоруського форварда Валерій Ісаєв в інтерв'ю Tribuna.com.

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"Була історія дворічної давнини, коли у нього почалися проблеми з молодіжною збірною. У клуб прийшов виклик до молодіжної збірної Білорусі, але Ілля відмовився їхати. Він дізнався, що знаходиться в розширеному списку національної збірної, і теж відмовився грати за неї.

Він призовник, а в Білорусі за указом президента всі футболісти молодіжної та національної збірної звільнені від служби в армії. Тому після відмови грати за збірну його викреслили з цього списку.

Ілля Шкурін/Фото pfc-cska.com

Потім в ЦСКА приходили повістки для Шкуріна зі смішними формулюваннями і погрозами на адресу керівників армійського клубу в рамках законодавства. Але законодавство Білорусі ніяк не поширюється на інші країни.

Тепер йому не можна повертатися в Білорусь. Юридично можна повернутися. Ніхто не знає, що може статися. Але ймовірність піти в армію велика. Однак це останній пункт, через який він боїться повернутися в рідну країну зараз", – прокоментував ситуацію агент Шкуріна.

Ілля Шкурин / Фото: Instagram

Нагадаємо, що білоруський форвард Ілля Шкурін перейшов з московського ЦСКА в київське Динамо в літнє міжсезоння.

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У серпні минулого року Шкурін відмовився приїжджати в Білорусь, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко. Білоруська федерація футболу у відповідь подала скаргу на гравця в УЄФА.

Новачок Динамо Ілля Шкурін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Додамо, що в нинішньому сезоні Шкурін зіграв 7 матчів за "біло-синіх", але забитими голами форвард поки не радував. Білоруський нападник зарекомендував себе, як гарний розпасовщик – в активі Іллі три гольові передачі.

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Найближчий матч Динамо зіграє в суботу, 16 жовтня, в 11-му турі чемпіонату України проти Львова.

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