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Приедет в Беларусь – заберут в солдаты: форварду Динамо лучше не возвращаться на родину

Сергей Шаховец
12 октября, 14:18
Белорусский нападающий киевского Динамо Илья Шкурин не сможет приехать в Беларусь и навестить своих родителей

Белорусский нападающий Динамо Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Все дело в отказе футболиста ехать в лагерь молодежной сборной своей страны, из-за чего Шкурина могут забрать в армию. Об этом рассказал агент белорусского форварда Валенрий Исаев в интервью Tribuna.com.

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"Была история двухгодичной давности, когда у него начались проблемы с молодежной сборной. В клуб пришел вызов в молодежную сборную Беларуси, но Илья отказался ехать. Он узнал, что находится в расширенном списке национальной сборной, и тоже отказался играть за нее.

Он призывник, а в Беларуси по указу президента все футболисты молодежной и национальной сборной освобождены от службы в армии. Поэтому после отказа играть за сборную его вычеркнули из этого списка.

Илья Шкурин/Фото pfc-cska.com

Затем в ЦСКА приходили повестки для Шкурина со смешными формулировками и угрозами в адрес руководителей армейского клуба в рамках законодательства. Но законодательство Беларуси никак не распространяется на другие страны.

Теперь ему нельзя возвращаться в Беларусь. Юридически можно вернуться. Никто не знает, что может произойти. Но вероятность пойти в армию велика. Однако это последний пункт, по которому он побоится вернуться в родную страну сейчас", – прокомментировал ситуацию агент Шкурина.

Илья Шкурин / Фото: Instagram

Напомним, что белорусский форвард Илья Шкурин перешел из московского ЦСКА в киевское Динамо в летнее межсезонье.

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В августе прошлого года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. Белорусская федерация футбола в ответ подала жалобу на игрока в УЕФА.

Новичок Динамо Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Добавим, что в нынешнем сезоне Шкурин сыграл 7 матчей за "бело-синих", но забитыми голами форвард пока не радовал. Белорусский нападающий зарекомендовал себя как хороший распасовщик, в активе Ильи три голевые передачи.

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Ближайший матч Динамо сыграет в субботу, 16 октября, в 11-м туре чемпионата Украины против Львова.

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