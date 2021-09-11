Претендент на титул побив чемпіона, але судді були іншої думки

Оскар Вальдес - Робсон Консейсао / Фото: Twitter

Мексиканець Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) захистив титул чемпіона WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг). У 12-раундовому поєдинку проти 32-річного бразильця Робсона Консейсао (16-1, 8 КО), судді одноголосно присудили перемогу Вальдесу.

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На старті бою краще виглядав Консейсао, який зайняв центр рингу і непогано наносив удари по корпусу чемпіона.

У 3-му раунді у мексиканця пройшов правий хук, але перевагою все одно володів претендент.

До середини бою ініціативу перехопив Вальдес, який став діяти щільніше і агресивніше. У 9-му раунді рефері оштрафував Робсона за удари по потилиці.

У фінальних раундах ініціативою вже володів Вальдес, який не дозволяв супернику створити нічого небезпечного.

Оскар Вальдес захистив свій титул, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів: 117-110, 115-112, 115-112.

Для Робсона Консейсао це перша поразка у професійній кар'єрі.

Додамо, що бразильський боксер Робсон Консейсао на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро в 2016 році завоював золото у ваговій категорії до 60 кг.

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