Претендент на титул избил чемпиона, но судьи были иного мнения

Оскар Вальдес - Робсон Консейсао / Фото: Twitter

Мексиканец Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) защитил титул чемпиона WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг). В 12-раундовом поединке против 32-летнего бразильца Робсона Консейсао (16-1, 8 КО), судьи единогласно присудили победу Вальдесу.

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На старте боя лучше смотрелся Консейсао, который занял центр ринга и неплохо наносил удары по корпусу чемпиона.

В 3-м раунде у мексиканца прошёл правый хук, но преимуществом все равно владел претендент.

К средине боя инициативу перехватил Вальдес, который стал действовать плотнее и агрессивнее. В 9-м раунде рефери оштрафовал Робсона за удары по затылку.

В финальных раундах инициативой уже владел Вальдес, который не позволял сопернику создать ничего опасного.

Оскар Вальдес защитил свой титул, одержав победу единогласным решением судей: 117-110, 115-112, 115-112.

Для Робсона Консейсао это первое поражение в профессиональной карьере.

Добавим, что бразильский боксер Робсон Консейсао на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевал золото в весовой категории до 60 кг.

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