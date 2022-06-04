Прес-конференція тренера збірної України перед матчем із Уельсом (відео)

Головний тренер збірної України Олександр Петраков

У неділю, 5 червня, збірна України проведе фінальний матч відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Суперником українців у поєдинку стане збірна Уельсу. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Сьогодні прес-конференцію проведе тренер національної збірної Олександр Петраков. У прямому ефірі ви зможете подивитись її у плеєрі нижче. Старт – о 18:30.

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Нагадаємо, у середу підопічні Петракова у валідольному матчі обіграли Шотландію з рахунком 3:1. У "синьо-жовтих" голи забивали Ярмоленко, Яремчук та Довбик.

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Україна зіграє з Уельсом у неділю, 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.

Після гри з Уельсом команда Олександра Петракова проведе три матчі у Лізі націй: 8-го та 14 червня Україна зіграє з Ірландією, 11-го – з Вірменією.