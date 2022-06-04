4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Прес-конференція тренера збірної України перед матчем із Уельсом (відео)

Сергій Шаховець
4 червня, 16:27
Завтра національна команда України битиметься з Уельсом у вирішальній битві за путівку на ЧС-2022. Дивимось спілкування Олександра Петракова з журналістами напередодні матчу

Головний тренер збірної України Олександр Петраков

У неділю, 5 червня, збірна України проведе фінальний матч відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Суперником українців у поєдинку стане збірна Уельсу. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Сьогодні прес-конференцію проведе тренер національної збірної Олександр Петраков. У прямому ефірі ви зможете подивитись її у плеєрі нижче. Старт – о 18:30.

Реклама

Нагадаємо, у середу підопічні Петракова у валідольному матчі обіграли Шотландію з рахунком 3:1. У "синьо-жовтих" голи забивали Ярмоленко, Яремчук та Довбик.

Читайте також: Збірна легіонерів: Уельс назвав склад на матч із Україною

Реклама

Україна зіграє з Уельсом у неділю, 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.

Після гри з Уельсом команда Олександра Петракова проведе три матчі у Лізі націй: 8-го та 14 червня Україна зіграє з Ірландією, 11-го – з Вірменією.