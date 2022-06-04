4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Пресс-конференция тренера сборной Украины перед матчем с Уэльсом (видео)

Сергей Шаховец
4 июня, 16:27
Завтра национальная команда Украины сразится с Уэльсом в решающей битве за путевку на ЧМ-2022. Смотрим общение Александра Петракова з журналистами накануне матча

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины проведет финальный матч отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Соперником украинцев в поединке станет сборная Уэльса. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Сегодня пресс-конференцию проведет тренер национальной сборной Александр Петраков. В прямом эфире вы сможете посмотреть ее в плеере ниже. Старт – в 18:30.

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Напомним, в среду подопечные Петракова в валидольном матче обыграли Шотландию со счетом 3:1. У "сине-желтых" голы забивали Ярмоленко, Яремчук и Довбик.

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Украина сыграет с Уэльсом в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

После игры с Уэльсом команда Александра Петракова проведет три матча в Лиге наций: 8-го и 14 июня Украина сыграет с Ирландией, 11-го – с Арменией.