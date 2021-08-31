Прес-конференція Олександра Петракова. Онлайн трансляція

Олександр Петраков

Сьогодні о 17:00 відбудеться прес-конференція в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова перед матчем відбору ЧС-2022 проти Казахстану.

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1 вересня національна команда України проведе свій перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера проти Казахстану. А 4 вересня наша збірна зіграє матч відбору ЧС-2022 з Францією.

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