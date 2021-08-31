1 вересня 17:00
Казахстан --
Україна --
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
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Прес-конференція Олександра Петракова. Онлайн трансляція

Сергій Шаховець
31 серпня, 16:02
Перед матчем відбору на ЧС-2022 проти Казахстану, головний тренер збірної України відповість на запитання журналістів

Олександр Петраков

Сьогодні о 17:00 відбудеться прес-конференція в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова перед матчем відбору ЧС-2022 проти Казахстану.

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1 вересня національна команда України проведе свій перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера проти Казахстану. А 4 вересня наша збірна зіграє матч відбору ЧС-2022 з Францією.

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