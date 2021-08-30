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Збірна України прилетіла до Казахстану і почала підготовку до матчу відбору ЧС-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 серпня, 21:36
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Футболісти національної команди під керівництвом Олександра Петракова провели перше тренування в Казахстані – все ще не в оптимальному складі
Збірна України провела перше тренування в Казахстані
Збірна України провела перше тренування в Казахстані / Фото: УАФ

Сьогодні збірна України прибула до Казахстан о 18:30 за місцевим часом. Переліт з Києва до столиці Казахстану тривав більше п'яти годин.

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Своє перше тренування футболісти національної команди провели в манежі зі штучним газоном в будівлі Казахстанської федерації футболу.

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Після розминки футболісти під керівництвом тренерського штабу збірної попрацювали з м'ячем в квадратах, відчувши специфіку роботи на синтетиці. Частина тренування була присвячена тактиці.

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Під час вечірнього заняття взяли участь 15 польових гравців і три воротарі. Футболісти донецького Шахтаря Тарас Степаненко та Сергій Кривцов обмежилися біговою роботою, оскільки вчора провели повноцінний матч за свій клуб.

Вже після тренування в розташування збірної прибули наші легіонери: Роман Яремчук, Олександр Зубков, Ігор Харатін і дебютант збірної – Тарас Качараба. Трохи пізніше повинні приїхати Руслан Малыновський та Едуард Соболь.

Завтра команда в повному складі проведе офіційне тренування на штучному покритті, але вже безпосередньо на стадіоні Астана-Арена. Початок – о 20:30 за місцевим часом (17.30 за Києвом).

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За півгодини до заняття в.о. головного тренера Олександр Петраков і один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко зустрінуться зі ЗМІ в режимі прес-конференції.

Нагадаємо, вже 1 вересня збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Казахстану, а 4 вересня – матч з Францією.

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