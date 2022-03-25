Уявляла перед собою Путіна? Українка взяла золото на чемпіонаті Європи зі стрільби

Олена Костевич взяла золото на чемпіонаті Європи / Фото: НОК України

Цими днями в Норвегії проходить чемпіонат Європи зі стрільби з пістолета. Змагання проходять у місті Хамар, на них також не пустили спортсменів із Росії та Білорусі через війну проти України.

Тим часом на турнір змогла поїхати наша спортсменка Олена Костевич. Як виявилося, недарма! Уродженка російського Хабаровська змогла виграти золоту медаль

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Олена Костевич не пробилася в фінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Олені підкорилося змагання зі стрільби із пневматичного пістолета з 10 метрів. У заліку вона змогла випередити сербку Зорану Арунович та австрійку Сільвію Штайнер.

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Це золото стало третім для Костевич на чемпіонатах Європи після тріумфів у 2015 та 2016 роках. Також на рахунку українки 5 срібних та 4 бронзові нагороди.

Зазначимо, що Олена приносила успіх Україні та на Олімпійських іграх. 2012 року в Лондоні їй підкорилися дві бронзові медалі, а торік у Токіо – ще одна.