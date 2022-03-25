Представляла перед собой Путина? Украинка взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе

Елена Костевич взяла золото на чемпионате Европы / Фото: НОК Украины
В эти дни в Норвегии проходит чемпионат Европы по стрельбе из пистолета. Соревнования проходят в городе Хамар, на них также не пустили спортсменов из России и Беларуси из-за войны против Украины.
Тем временем, на турнир смогла поехать наша спортсменка Елена Костевич. Как оказалось, не зря! Уроженка российского Хабаровска смогла выиграть золотую медаль.
Елене покорилось соревнование по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В зачете она смогла опередить сербку Зорану Арунович и австрийку Сильвию Штайнер.
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Это золото стало третьим для Костевич на чемпионатах Европы после триумфов в 2015 и 2016 годах. Также на счету украинки 5 серебряных и 4 бронзовые награды.
Отметим, что Елена приносила успех Украине и на Олимпийских Играх. В 2012 году в Лондоне ей покорились две бронзовые медали, а в прошлом году в Токио – еще одна.