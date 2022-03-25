Представляла перед собой Путина? Украинка взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе

Елена Костевич взяла золото на чемпионате Европы / Фото: НОК Украины

В эти дни в Норвегии проходит чемпионат Европы по стрельбе из пистолета. Соревнования проходят в городе Хамар, на них также не пустили спортсменов из России и Беларуси из-за войны против Украины.

Тем временем, на турнир смогла поехать наша спортсменка Елена Костевич. Как оказалось, не зря! Уроженка российского Хабаровска смогла выиграть золотую медаль.

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Елена Костевич не пробилась в финал ОЛимпиады-2020 / Фото: Reuters

Елене покорилось соревнование по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В зачете она смогла опередить сербку Зорану Арунович и австрийку Сильвию Штайнер.

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Это золото стало третьим для Костевич на чемпионатах Европы после триумфов в 2015 и 2016 годах. Также на счету украинки 5 серебряных и 4 бронзовые награды.

Отметим, что Елена приносила успех Украине и на Олимпийских Играх. В 2012 году в Лондоне ей покорились две бронзовые медали, а в прошлом году в Токио – еще одна.