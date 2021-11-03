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Тільки президент Барселони: Аль-Садд висунув ультиматум щодо Хаві

Павло Василенко
3 листопада, 13:38
Аль-Садд відмовився йти на поступки у переговорах із Барселоною з стосовно головного тренера катарського клубу Хаві

Хаві / Фото: Getty Images

Функціонери з Катару вимагають, щоб офіційну пропозицію стосовно тренера зробив особисто Жоан Лапорта. Арабам не сподобалося, що раніше президент Барселони відмовився від візиту до Дохи.

Раніше ми писали, що Хаві готовий очолити Барселону, тому доведеться вирішити питання з його нинішнім клубом.

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Після київської гри Ліги чемпіонів проти Динамо Лапорта відлетів додому, відправивши на Аравійський півострів віце-президента клубу Рафу Юсте та спортивного директора Матеу Алемані, повідомляє AS.

Діюча угода Хаві з Аль-Саддом розрахована до 2023 року. При цьому раніше повідомлялося, що іспанець має домовленість з керівництвом катарського клубу, згідно з яким його відпустять, якщо надійде пропозиція від одного з топ-клубів.

Нагадаємо, що 2 листопада Барселона у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Києві обіграла Динамо з рахунком 1:0.