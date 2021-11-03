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Только президент Барселоны: Аль-Садд выдвинул ультиматум по Хави

Павел Василенко
3 ноября, 13:38
Аль-Садд отказался идти на уступки в переговорах с Барселоной по поводу главного тренера катарского клуба Хави

Хави / Фото: Getty Images

Функционеры из Катара требуют, чтобы официальное предложение по поводу тренера сделал лично Жоан Лапорта. Арабам не понравилось, что ранее президент Барселоны отказался от визита в Доху.

Ранее мы писали, что Хави готов возглавить Барселону, поэтому предстоит решить вопрос с его нынешним клубом.

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После киевской игры Лиги чемпионов против Динамо Лапорта улетел домой, отправив на Аравийский полуостров вице-президента клуба Рафу Юсте и спортивного директора Матеу Алемани, сообщает AS.

Действующее соглашение Хави с Аль-Саддом рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанца есть договоренность с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.

Напомним, что 2 ноября Барселона в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в Киеве обыграла Динамо со счетом 1:0.