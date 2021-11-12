"Пропонували 200-300 тисяч": Світоліна отримувала неймовірні пропозиції за договірні матчі

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна отримувала пропозиції щодо здачі матчів.

Раніше ми писали, що Еліні Світоліній відкрили іменну зірку у Києві.

"У тенісі теж є договірні матчі, але на нижчому рівні, ніж у футболі. У нас є організація, яка відстежує подібне. На високому рівні все серйозно. На низькому рівні знаю, що є жахливі ситуації, багато людей "пов'язали". Туреччини та в Єгипті вони сидять цілий рік і грають турніри, там дуже багато такого, навіть судді потрапили.

На високому рівні якщо до мене підходять і кажуть, що дають гроші за поразку, то я маю звернутися до цієї організації та повідомити про це. Але якщо я не звернулася, навіть не погоджуючись, мене можуть дискваліфікувати. Ось так все збудовано. Всі повідомлення, які я отримую в соцмережах, перенаправляю до цієї організації.

Мені пропонували дуже часто, було багато листів, повідомлень. Деякі шлють ще й досі. Але я уникаю цього. По 200-300 тисяч пропонували, але не знаю, чи це реальні гроші, чи мене обманюють. Це все не моє", – сказала Світоліна в інтерв'ю Люкс ФМ.