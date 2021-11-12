12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

"Пропонували 200-300 тисяч": Світоліна отримувала неймовірні пропозиції за договірні матчі

Павло Василенко
12 листопада, 19:44
Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про боротьбу з матчами з фіксованим результатом у тенісі

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна отримувала пропозиції щодо здачі матчів.

Раніше ми писали, що Еліні Світоліній відкрили іменну зірку у Києві.

Реклама

"У тенісі теж є договірні матчі, але на нижчому рівні, ніж у футболі. У нас є організація, яка відстежує подібне. На високому рівні все серйозно. На низькому рівні знаю, що є жахливі ситуації, багато людей "пов'язали". Туреччини та в Єгипті вони сидять цілий рік і грають турніри, там дуже багато такого, навіть судді потрапили.

На високому рівні якщо до мене підходять і кажуть, що дають гроші за поразку, то я маю звернутися до цієї організації та повідомити про це. Але якщо я не звернулася, навіть не погоджуючись, мене можуть дискваліфікувати. Ось так все збудовано. Всі повідомлення, які я отримую в соцмережах, перенаправляю до цієї організації.

Мені пропонували дуже часто, було багато листів, повідомлень. Деякі шлють ще й досі. Але я уникаю цього. По 200-300 тисяч пропонували, але не знаю, чи це реальні гроші, чи мене обманюють. Це все не моє", – сказала Світоліна в інтерв'ю Люкс ФМ.

Зазначимо, що нинішнього сезону Еліна Світоліна заробила 1 мільйон 296 тисяч доларів. З них лише на зарплату тренеру необхідно віддати близько 144 тисячі, плюс 129 тисяч – відсоток від призових. І це не рахуючи побутових витрат на тренера.