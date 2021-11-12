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"Предлагали 200-300 тысяч": Свитолина получала невероятные предложения за договорные матчи

Павел Василенко
12 ноября, 19:44
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о борьбе с матчами с фиксированным результатом в теннисе

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина получала предложения о сдаче матчей.

Ранее мы писали, что Элине Свитолиной открыли именную звезду в Киеве.

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"В теннисе тоже есть договорные матчи, но на более низком уровне, чем в футболе. У нас есть организация, которая отслеживает подобное. На высоком уровне все серьезно. На низком уровне знаю, что есть ужасные ситуации, много людей "повязали". В Турции и в Египте они сидят по целому году и играют турниры. Там очень много такого, даже судьи попали.

На высоком уровне если ко мне подходят и говорят, что дают деньги за поражение, то я должна обратиться в эту организацию и сообщить об этом. Но если я не обратилась, даже не соглашаясь, то меня могут дисквалифицировать. Вот так все выстроено. Все сообщения, которые я получаю в соцсетях, перенаправляю в эту организацию.

Мне предлагали очень часто, было много писем, сообщений. Некоторые шлют еще до сих пор. Но я избегаю этого. По 200-300 тысяч предлагали, но не знаю, реальные это деньги или меня обманывают. Это все не мое", – сказала Свитолина в интервью Люкс ФМ.

Отметим, что в нынешнем сезоне Элина Свитолина заработала 1 миллион 296 тысяч долларов. Из них только на зарплату тренеру необходимо отдать порядка 144 тысяч, плюс 129 тысяч – процент от призовых. И это не считая бытовых расходов на тренера.