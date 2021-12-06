6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Зоря --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Мілан --
Ліверпуль --
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Порту --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Зеніт --
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Динамо --
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Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Лілль --
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ПРЛ-тести на 15-градусному морозі: моторошне випробування для українських спортсменів

Андрій Трофімов
6 грудня, 12:55
Наші лижні акробати приїхали на Кубок світу до Фінляндії. Анастасія Новосад показала, в яких умовах спортсменів перевіряють, чи не хворі вони на COVID-19

Новосад показала, як здають тести спортсмени

Українська фрістайлістка Анастасія Новосад разом із нашою командою зараз перебуває на гірськолижному курорті Рука у Фінляндії. Тут 10-11 грудня пройде Кубок світу з лижної акробатики.

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У своєму Instagram Анастасія показала відео як наші спортсмени здають ПРЛ-тести перед тренуванням. Процедура відбувається на вулиці, де зараз 15 градусів морозу.

"Найгірше місце, де беруть тест", – підписала відео Анастасія.

А ще спортсменка запостила у соцмережі гарні кадри північного сяйва, яке вона спостерігала у Фінляндії.

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Раніше ми писали, що чемпіонку світу з фрістайлу викрали у Білорусі. Олександру Романовську заарештували та оштрафували за участь у мітингах.