ПРЛ-тести на 15-градусному морозі: моторошне випробування для українських спортсменів

Новосад показала, як здають тести спортсмени

Українська фрістайлістка Анастасія Новосад разом із нашою командою зараз перебуває на гірськолижному курорті Рука у Фінляндії. Тут 10-11 грудня пройде Кубок світу з лижної акробатики.

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У своєму Instagram Анастасія показала відео як наші спортсмени здають ПРЛ-тести перед тренуванням. Процедура відбувається на вулиці, де зараз 15 градусів морозу.

"Найгірше місце, де беруть тест", – підписала відео Анастасія.

А ще спортсменка запостила у соцмережі гарні кадри північного сяйва, яке вона спостерігала у Фінляндії.

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Раніше ми писали, що чемпіонку світу з фрістайлу викрали у Білорусі. Олександру Романовську заарештували та оштрафували за участь у мітингах.