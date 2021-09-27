Правою за Україну, лівою – за Сімферополь: Усик бив Джошуа в патріотичних рукавичках

Усик вийшов на бій проти Джошуа в патріотичних рукавичках / Фото: REUTERS

Перед боєм Усик особисто розвісив у роздягальні український прапор. Це давня традиція на боях українського супертяжа. На поєдинку з Дереком Чісорою в кімнаті Усика висів ще й герб Києва.

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А на сам бій Саша вийшов у патріотичних рукавичках. Права була прикрашена написом Україна на жовтому тлі, а на лівій красувалося назву його рідного міста Сімферополь на синьому тлі.

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До речі, ще й шорти боксера були прикрашені синьо-жовтими смужками.

Після оголошення вердикту суддів Усик на емоціях станцював гопак. Як на переможній Олімпіаді тут же в Лондоні дев'ять років тому.

"Не було сил, це емоції. Були сили, але потрібно було ще доїхати до готелю, здати допінг, пройти всі пресконференції. Не планував спочатку танцювати, багато речей роблю, які мені підказує мій внутрішній стан", – розповів після прильоту в Київ Усик.