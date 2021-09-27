Правой за Украину, левой – за Симферополь: Усик бил Джошуа в патриотических перчатках

Усик вышел на бой против Джошуа в патриотических перчатках / Фото: REUTERS

Перед боем Усик самолично развесил в раздевалке украинский флаг. Это давняя традиция на боях украинского супертяжа. На поединке с Дереком Чисорой в комнате Усика висел еще и герб Киева.

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А на сам бой Саша вышел в патриотических перчатках. Правая была украшена надписью Украина на желтом фоне, а на левой красовалось название его родного города Симферополь на синем фоне.

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Кстати, еще и шорты боксера были украшены сине-желтыми полосками.

После оглашения вердикта судей Усик на эмоциях станцевал гопак. Как на победной Олимпиаде здесь же в Лондоне девять лет назад.

"Не было сил, это эмоции. Были силы, но нужно было еще доехать в гостиницу, сдать допинг, пройти все пресс-конференции. Не планировал изначально танцевать, много вещей делаю, которые мне подсказывает мое внутреннее состояние", – рассказал по прилету в Киев Усик.