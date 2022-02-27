Ганьба! Бельгійського спортсмена змусили зняти пов'язку України за вказівкою мільярдера з Росії

Бельгієць Стеф Де Гріф шкодує, що не пішов проти Алішера Усманова до кінця / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за Пеле, Шумахером, Левандовським та іншими зірками світового спорту підтримати Україну вирішив бельгійський фехтувальник Стеф Де Гріф.

На етапі Кубка світу серед рапіристів у єгипетському Каїрі він надів на руку пов'язку синьо-жовтих кольорів українського прапора.

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Під час свого поєдинку проти корейця Ха бельгієць лідирував 11:9. І в цей момент до нього підбігли організатори змагань та за скаргою делегації РФ поставили вимогу зняти "українську пов'язку" – інакше його дискваліфікують.

Стеф Де Гріф погодився (про що зараз дуже шкодує), але втративши концентрацію на самому поєдинку, поступився корейцеві – 10:15.

Про це повідомляє ukrfencing.

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ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?

Чому найкращому футболісту світу Роберту Левандовському напередодні ніхто не заборонив грати в чемпіонаті Німеччини з українською капітанською пов'язкою на руці, а бельгійському фехтувальнику заборонили?

Левандовський з українською капітанською пов'язкою / Фото: Reuters

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Відповідь проста. Головою Міжнародної федерації фехтування є друг агресора Путіна – російський мільярдер Алішер Усманов.

Алішер Усманов / Фото: Getty Images

Ось що з приводу вчинку бельгійського рапіриста Стефа Де Гріфа в Каїрі написав у себе Instagram його родич Алан Де Гріф:

"Ми можемо пишатися найкращим студентом-фехтувальником Бельгії. Стеф, одягнувши синьо-жовту пов'язку на знак солідарності із страждаючим українським народом, вів у рахунку проти свого суперника, коли французький та італійський директори турніру наказали йому зняти пов'язку, бо це, мовляв, було незаконно, і зробили це після скарги Росії".

"Ви можете в це повірити? Боягузливі директори турніру сказали Стефу, що вони підтримують його хід, але правила є правилами. Мабуть, в їхніх очах вторгнення в Україну було законним".

"Стеф підкорився, але водночас одразу втратив необхідну для перемоги концентрацію. Тепер він спустошений і гірко шкодує про те, що піддався на боягузтво італійського та французького директорів турніру. Шкодує, що не відмовився зняти пов'язку, адже тоді технічному керівництву довелося б його дискваліфікувати, і керівництво турніру взяло б на себе всю відповідальність за це рішення. Тепер Стеф програв, проблему вирішено".

"Але сьогодні Стеф може сміливо подивитися на себе в дзеркало, на відміну від слабаків, які прийшли перервати його матч. Стеф, ти не уявляєш, як я пишаюся тобою! У Каїрі ти (майже) єдиний наважився висловити протест з приводу вторгнення Росії до України. Ти посів 47 місце, але зберіг гідність".

Додамо, що в тому ж Каїрі збірна України з фехтування на рапірах на знак протесту проти війни з боку Росії відмовилася вийти на матч проти представників країни-агресора в 1/8 фіналу командного турніру – українцям зарахували технічну поразку, але глядачі на трибунах влаштували їм овацію.