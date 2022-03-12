Пошкодував "нещасних" російських спортсменів: ганебна заява наставника Тоттенгема

Антоніо Конте дуже засмутився, що не зможе побачити Дзюбу та компанію / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

Такою страусиною позицією відзначився наставник лондонського Тоттенгема Антоніо Конте. Італійський тренер виступив з ідіотською заявою, в якій назвав рішення усунути російських спортсменів від змагань несправедливим. Цікаво, а загибель мирних українських громадян від рашистських бомб він вважає справедливою?

"Дуже сумно, що ця серйозна ситуація між Росією та Україною впливає на футбол та спортивний світ.

Сумно, що російських спортсменів усувають від змагань. Вважаю, що це несправедливо. Розумію, яку роботу вони роблять щодня, щоб змагатися.

Так, за таке доводиться платити, але гадаю, що це неправильно. Я сподівався, що ситуація вирішиться, тому що вона завдає великої шкоди. Ми живемо у 2022 році, і коли ти бачиш таке, це засмучує", – цитує Конте Football.London.