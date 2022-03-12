Пожалел "несчастных" российских спортсменов: позорное заявление наставника Тоттенхэма

Антонио Конте очень расстроился, что не сможет увидеть Дзюбу и компанию / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Такой страусиной позицией отличился наставник лондонского Тоттенхэма Антонио Конте. Итальянский тренер выступил с идиотским заявлением, в котором назвал решение отстранить российских спортсменов от соревнований несправедливым. Интересно, а гибель мирных украинских граждан от рашистских бомб он считает справедливой?

"Очень печально, что эта серьезная ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир. Грустно, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Считаю, что это несправедливо. Понимаю, какую работу они проделывают каждый день, чтобы соревноваться. Да, за такое приходится платить, но думаю, что это неправильно. Я надеялся, что ситуация разрешится, потому что она наносит большой ущерб. Мы живем в 2022 году, и когда ты видишь такое, это расстраивает", – цитирует Конте Football.London.

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Напомним, что в УЕФА уже на третий день войны в Украине заявили о прекращении сотрудничества с "Газпром". Кроме того, организация принял решение, что российские клубы будут играть на нейтральных полях, а затем и вовсе исключили из еврокубков.

Также УЕФА лишил Санкт-Петербург права принимать финал Лиги Чемпионов, который теперь состоится 28 мая 2022 года во Франции на стадионе "Стад де Франс".