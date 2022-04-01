Повторить шлях Кличка? Ф'юрі пішов у політику і хоче стати мером Манчестера

Тайсон і Джон Ф'юрі / Фото: Instagram

Спортсмени у політиці – далеко не рідкість. Наприклад, володар Золотого м'яча 1995 футболіст Джордж Веа став президентом Ліберії. Екс-гравець Динамо Каха Каладзе нині є мером Тбілісі.

Найяскравіший приклад для українців – Віталій Кличко. Колись успішний боксер з 2014 року є мером Києва і тепер разом із братом Володимиром захищає столицю від нападу армії РФ.

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Також вирішив піти у політику та батько відомого британського боксера Тайсона Ф'юрі. На своїй сторінці в Instagram Джон Ф'юрі заявив, що має намір балотуватися в мера Манчестера.

"Ці політики не приносять абсолютно жодної користі. Я балотуватимуся на наступних виборах мера Манчестера, адже від цих політиків користі немає. Я вважаю, що міг би зробити роботу кращою. Продовжуйте стежити за мною, і ви дуже скоро побачите мене на виборах у 2024 році. Я впевнений, що зможу працювати краще за так звані політики сьогодні".

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Зазначимо, що раніше Джон був тренером сина, проте вже давно перейшов на медійну роботу. Своїми гучними заявами Ф'юрі-старший усіляко провокував суперників Тайсона перед їхніми очними боями.