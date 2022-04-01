Повторит путь Кличко? Фьюри ушел в политику и хочет стать мэром Манчестера

Тайсон и Джон Фьюри / Фото: Instagram

Спортсмены в политике – далеко не редкость. К примеру, обладатель Золотого мяча 1995 года футболист Джордж Веа стал президентом Либерии. Экс-игрок Динамо Каха Каладзе нынче является мэром Тбилиси.

Самый яркий пример для украинцев – Виталий Кличко. Некогда успешный боксер с 2014 года является мэром Киева и теперь вместе с братом Владимиром защищает столицу от нападения армии РФ.

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Также решил пойти в политику и отец известного британского боксера Тайсона Фьюри. На своей страничке в Instagram Джон Фьюри заявил, что намерен баллотироваться в мэра Манчестера.

"Эти политики не приносят абсолютно никакой пользы. Я буду баллотироваться на следующих выборах мэра Манчестера, ведь от этих политиков пользы нет. Я считаю, что мог бы сделать работу лучше. Продолжайте следить за мной и вы очень скоро увидите меня на выборах в 2024 году. Я уверен, что смогу работать лучше, чем так называемые политики сегодня".

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Отметим, что ранее Джон был тренером своего сына, однако уже давно перешел на медийную работу. Своими громкими заявлениями Фьюри-старший всячески провоцировал соперников Тайсона перед их очными боями.