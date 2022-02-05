5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Повторили фіаско: українські саночники перекинулися на олімпійській трасі

Сергій Шаховець
5 лютого, 15:21
Українські саночники припустилися помилок під час заїздів на Олімпійських іграх у Пекіні

Саночник Андрій Мандзій / Фото: Getty Images

В програмі першого офіційного дня на Олімпіаді-2022 пройшли змагання з санного спорту.

Український саночник Андрій Мандзій провалив свій заїзд, під час якого впав із саней на заключних метрах дистанції.

Реклама

Українцю вдалося дістатися фінішу на спині, але відставання від лідера становило понад чотири секунди. Проходження траси в українця зайняло 1,01,082 хвилини.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація із Мандзієм трапилася і під час заїзду на Олімпіаді-2018.

Реклама

Другий представник нашої команди Антон Дукач також припустився грубої помилки на тій самій ділянці. На останніх метрах дистанції український спортсмен перекинувся на санчатах, проте зумів утриматись на них.

Обидва спортсмени знаходяться за межами топ-15.

Реклама