Повторили фіаско: українські саночники перекинулися на олімпійській трасі

Саночник Андрій Мандзій / Фото: Getty Images

В програмі першого офіційного дня на Олімпіаді-2022 пройшли змагання з санного спорту.

Український саночник Андрій Мандзій провалив свій заїзд, під час якого впав із саней на заключних метрах дистанції.

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Українцю вдалося дістатися фінішу на спині, але відставання від лідера становило понад чотири секунди. Проходження траси в українця зайняло 1,01,082 хвилини.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація із Мандзієм трапилася і під час заїзду на Олімпіаді-2018.

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Другий представник нашої команди Антон Дукач також припустився грубої помилки на тій самій ділянці. На останніх метрах дистанції український спортсмен перекинувся на санчатах, проте зумів утриматись на них.

Обидва спортсмени знаходяться за межами топ-15.