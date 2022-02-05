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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Повторили фиаско: украинские саночники перекинулись на олимпийской трассе

Сергей Шаховец
5 февраля, 15:21
Украинские саночники допустили ошибки во время заездов на Олимпийских играх в Пекине

Саночник Андрей Мандзий / Фото: Getty Images

В программе первого официального дня на Олимпиаде-2022 прошли соревнования по санному спорту.

Украинский саночник Андрей Мандзий провалил свой заезд, во время которого упал из санок на заключительных метрах дистанции.

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Украинцу удалось добраться к финишу на спине, но отставание от лидера составило более четырех секунд. Прохождение трассы у украинца заняло 1,01,082 минуты.

Напомним, что аналогичная ситуация с Мандзием случилась и во время заезда на Олимпиаде-2018.

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Второй представитель нашей команды Антон Дукач также допустил грубую ошибку на том же участке. На последних метрах дистанции украинский спортсмен перевернулся на санках, однако сумел удержаться на них.

Оба спортсмена находятся за пределами топ-15.

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