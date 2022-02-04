4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
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Сенегал --
Єгипет --
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Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
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Ліверпуль --
Лестер --
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Ювентус --
Сассуоло --
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Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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Потріпали нерви фавориту: Україна програла Росії у півфіналі Євро-2022

Олександр Трикіша
4 лютого, 19:44
Збірна України дала бій команді Росії, але все ж таки поступилася фавориту в півфінальному поєдинку чемпіонату Європи з футзалу

Росія відбивалася від атак України на останніх хвилинах / Фото: Getty Images

Росіяни відкрили рахунок досить швидко, а потім ще й подвоїли перевагу. Але наші футзалісти не мали наміру здаватися, скоротивши відставання до перерви.

Другий тайм знову розпочався з м'яча у виконанні збірної Росії. Українці знову забили і практично весь тайм провели в атаках, а на останніх секундах навіть заробили пенальті, але зрівняти рахунок не змогли – фінальний свисток зафіксував рахунок 2:3 на користь Росії.

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Протягом усієї гри нашу команду тепло підтримували вболівальники. З трибун час від часу було чути заряди "Путін х**ло", "Хто не скаче, той москаль", а незадовго до фінального свистка трибуни розрядилися гімном України.

У другому півфіналі сьогодні пізніше зустрінуться Португалія та Іспанія, а фінальний поєдинок заплановано на 6 лютого.

Україна ж у матчі за третє місце зустрінеться з тим, хто програв із цієї пари. Зустріч також відбудеться 6 лютого.

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Нагадаємо, що з одним із гравців збірної України стався скандал. Нині він виступає у складі збірної з тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.