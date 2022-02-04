Потріпали нерви фавориту: Україна програла Росії у півфіналі Євро-2022

Росія відбивалася від атак України на останніх хвилинах / Фото: Getty Images

Росіяни відкрили рахунок досить швидко, а потім ще й подвоїли перевагу. Але наші футзалісти не мали наміру здаватися, скоротивши відставання до перерви.

Другий тайм знову розпочався з м'яча у виконанні збірної Росії. Українці знову забили і практично весь тайм провели в атаках, а на останніх секундах навіть заробили пенальті, але зрівняти рахунок не змогли – фінальний свисток зафіксував рахунок 2:3 на користь Росії.

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Протягом усієї гри нашу команду тепло підтримували вболівальники. З трибун час від часу було чути заряди "Путін х**ло", "Хто не скаче, той москаль", а незадовго до фінального свистка трибуни розрядилися гімном України.

У другому півфіналі сьогодні пізніше зустрінуться Португалія та Іспанія, а фінальний поєдинок заплановано на 6 лютого.

Україна ж у матчі за третє місце зустрінеться з тим, хто програв із цієї пари. Зустріч також відбудеться 6 лютого.

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Нагадаємо, що з одним із гравців збірної України стався скандал. Нині він виступає у складі збірної з тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.