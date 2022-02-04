Потрепали нервы фавориту: Украина проиграла России в полуфинале Евро-2022

Россия отбивалась от атак Украины на последних минутах / Фото: Getty Images

Россияне открыли счет достаточно быстро, а затем еще и удвоили свое преимущество. Но наши футзалисты не собирались сдаваться, сократив отставание до перерыва.

Второй тайм снова начался с мяча в исполнении сборной России. Украинцы снова забили и практически весь тайм провели в атаках, а на последних секундах даже заработали пенальти, но сравнять счет не смогли – финальный свисток зафиксировал счет 2:3 в пользу России.

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На протяжении всей игры нашу команду тепло поддерживали болельщики. С трибун то и дело были слышны заряды "Путин х**ло", "Хто не скаче, той москаль", а незадолго до финального свистка трибуны разрядились гимном Украины.

Во втором полуфинале сегодня позже встретятся Португалия и Испания, а финальный поединок запланирован на 6 февраля.

Украина же в матче за третье место встретится с проигравшим из этой пары. Встреча так же пройдет 6 февраля.

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Напомним, что с одним из игроков сборной Украины произошел скандал. Сейчас он выступает в составе сборной с тризубом на груди и в то же время играет в России, где раньше носил футболку с серпом и молотом.