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Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
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Постраждав через селфі. 13-річний уболівальник довго не зможе ходити на футбол

Любомир Луканюк
8 вересня, 22:01
Юний фанат вибіг на поле під час відбіркового матчу ЧС-2022, щоб зробити фото з Мемфіс Депай. Тепер п'ять років він не зможе відвідувати стадіон

Селфі с кумиром. Фото nltimes.nl

Нідерландська футбольна асоціація заборонила 13-річному хлопчикові п'ять років відвідувати футбольні матчі. І оштрафувала на 100 євро.

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Під час відбіркового матчу ЧС-2022 Нідерланди – Чорногорія, який пройшов у Ейндховені, юний уболівальник вибіг на поле.

Підліток зробив селфі з зіркою Барселони Мемфісом Депаєм і втік на трибуни.

Раніше ми писали, що збірна Швеції відмовилася від проведення зборів у Катарі. Так в країні відреагували на інформацію про те, що під час будівництва стадіонів та супутньої інфраструктури перед чемпіонатом світу, загинули більше 6,5 тисячі мігрантів, які брали участь в будівництві.

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