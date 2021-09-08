Пострадал из-за селфи. 13-летний болельщик долго не сможет ходить на футбол

Селфи с кумиром. Фото nltimes.nl

Нидерландская футбольная ассоциация запретила 13-летнему мальчику пять лет посещать футбольные матчи. И оштрафовала на 100 евро.

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Во время отборочного матча ЧМ-2022 Нидерланды – Черногория, который прошел в Эйндховене, юный болельщик выбежал на поле.

Подросток сделал селфи рядом со звездой Барселоны Мемфисом Депаем и убежал на трибуны.

Ранее мы писали, что сборная Швеции отказалась от проведения сборов в Катаре. Так в стране отреагировали на информацию о том, что во время строительства стадионов и сопутствующей инфраструктуры перед чемпионатом мира, погибли более 6,5 тысячи мигрантов, принимавших участие в стройке.