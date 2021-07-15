Его левой позавидовал бы даже Месси! Самый быстрый футболист мира снова завершил карьеру

Хрустальному гению Арьену Роббену, выигрывавшему Лигу чемпионов с Баварией, надоело бороться с травмами – нидерландец во второй раз повесил бутсы на гвоздь

Арьен Роббен / Фото: AFP

Знаменитый нидерландский футболист Арьен Роббен во второй раз завершил карьеру. Его левой ноге позавидовал бы сам Месси!

"Дорогие футбольные друзья, я решил прекратить свою футбольную карьеру. Это было очень тяжелое решение. Хочу поблагодарить всех за теплые слова поддержки. С уважением, Арьен", – написал в Twitter 37-летний Роббен

Арьен уже вешал бутсы на гвоздь летом 2019 года, но вернулся в футбол год спустя, подписав контракт с нидерландским Гронингеном. За минувший сезон Роббен провел в нем лишь 7 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи, но большую часть игр при этом пропустил из-за травм. Видимо, футболист окончательно устал с ними бороться.

Арьен Роббен / Фото: AFP

Всего в карьере Роббен завоевал 29 трофеев: 19 – с Баварией, 6 – с Челси, по 2 – с ПСВ и Реалом. Высшим достижением стал выигрыш Лиги чемпионов-2013 с мюнхенцами. За частые травмы его называли "стеклянным". При этом именно Арьену присвоили звание самого быстрого футболиста всех времен после того, как он убежал от Серхио Рамоса в памятном матче Нидерланды – Испания (5:1) на ЧМ-2014. В тот моменте Роббен развил скорость в 37 км/час.

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Интересно, что в 2004 году Роббен должен был стать игроком МЮ – трансфер сорвался, потому что Арьену не понравился запах на базе манкунианцев.