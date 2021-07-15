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Його лівій нозі позаздрив би навіть Мессі! Найшвидший футболіст світу знову завершив кар'єру

Олег Люлька Олег Люлька
15 липня, 15:18
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Кришталевому генію Ар'єну Роббену, який вигравав Лігу чемпіонів з Баварією, набридло боротися з травмами – нідерландець вдруге повісив бутси на цвях
Арьєн Роббен
Арьєн Роббен / Фото: AFP

Знаменитий нідерландський футболіст Ар'єн Роббен вдруге завершив кар'єру. Його лівій нозі позаздрив би навіть Мессі!

"Дорогі футбольні друзі, я вирішив припинити свою футбольну кар'єру. Це було дуже важке рішення. Хочу подякувати всім за теплі слова підтримки. З повагою, Ар'єн", – написав у Twitter 37-річний Роббен

Ар'єн уже вішав бутси на цвях влітку 2019 року, але повернувся в футбол через рік, уклавши контракт з нідерландським Гронінгеном. За минулий сезон Роббен провів в ньому лише 7 матчів, в яких зробив 2 результативні передачі, але більшість ігор при цьому пропустив через травми. Мабуть, футболіст остаточно втомився з ними боротися.

Арьєн Роббен
Арьєн Роббен / Фото: AFP

Загалом за кар'єру Роббен здобув 29 трофеїв: 19 – з Баварією, 6 – з Челсі, по 2 – з ПСВ і Реалом. Найвищим досягненням став виграш Ліги чемпіонів-2013 з мюнхенцями. За часті травми його називали "скляним". При цьому саме Ар'єну присвоїли звання найшвидшого футболіста всіх часів після того, як він утік від Серхіо Рамоса в пам'ятному матчі Нідерланди – Іспанія (5:1) на ЧС-2014. Тоді Роббен розвинув швидкість 37 км/год.

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Цікаво, що в 2004 році Роббен мав стати гравцем МЮ – трансфер зірвався, тому що Ар'єну не сподобався запах на базі манкуніанців.

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