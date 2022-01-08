8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Посміховисько року: російському футболісту вручили "Золотий унітаз" в Італії

Олександр Трикіша
8 січня, 23:09
Російський нападник Олександр Кокорін став головним розчаруванням року в Італії. Футболіст удостоївся премії найгіршому гравцю

Щороку в Італії відзначають найгірших гравців за підсумками календарного року, вручаючи антипремію Bidone d’oro, що перекладається як "Золота урна" або "Золотий унітаз".

Кокорін переміг у номінації посміховисько. За нього проголосували 53,21% усіх учасників голосування. Calciobidoni.

Реклама

Цього сезону Кокорін провів п'ять матчів за Фіорентину, ще чотири – у другій половині минулого, і жодного разу не відзначився.

До речі, кілька місяців тому трансфер Кокоріна вже був визнаний найгіршим у Серії А. Тоді вердикт форварду винесло знамените видання La Gazzetta dello Sport.

Скандальний форвард "уславився" тим, що зі своїм другом, гравцем Краснодара Павлом Мамаєвим, побив чиновника з Мінпромторгу Росії Дениса Пака. За цей злочин Кокорін і Мамаєв відсиділи рік у в'язниці.

Реклама

/ Фото: Facebook