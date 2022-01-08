Посмешище года: российскому футболисту вручили "Золотой унитаз" в Италии

Трансфер Кокорина в Фиорентину признан худшим в Серии А

Ежегодно в Италии отмечают худших игроков по итогам календарного года, вручая антипремию Bidone d’oro, что переводится как "Золотая урна" или "Золотой унитаз".

Кокорин победил в номинации посмешище. За него проголосовали 53,21% всех участников голосования, сообщает Calciobidoni.

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В текущем сезоне Кокорин провел пять матчей за Фиорентину, еще четыре – во второй половине прошлого, и ни разу не отличился.

Кстати, несколько месяцев назад трансфер Кокорина уже был признан худшим в Серии А. Тогда вердикт форварду вынесло знаменитое издание La Gazzetta dello Sport.

Скандальный форвард "прославился" тем, что со своим другом, игроком Краснодара Павлом Мамаевым, избил чиновника из Минпромторга России Дениса Пака. За это преступление Кокорин и Мамаев отсидели год в тюрьме.

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