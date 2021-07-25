Остання надія України Рейзлин – в півфіналі Олімпіади: коли дивитися битву за медаль

Фехтувальник Ігор Рейзлин залишається єдиним з нашої команди, хто ще бореться за нагороду Ігор-2020 на Токіо в неділю, 25 липня

Ігор Рейзлин після виходу до півфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Все ближче до олімпійської медалі у фехтуванні 37-річний український шпажист Ігор Рейзлин. Тріумфатор останнього етапу Кубка світу в Казані Рейзлин після неймовірної перемоги над швейцарським фехтувальником Максом Хайнцером в 1/4 фіналу в Токіо зломив опір юного єгиптянина.

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У завзятому чвертьфіналі Ігор таки дотиснув в кінцівці 18-річного Мохамеда Ельсайеда, який став відкриттям турніру – 15:13. Півфінал у шпажистів розпочнеться о 13:25 за Києвом, суперником Рейзліна стане француз Ромен Канноне, який посіяний на Олімпіаді під 23 номером. Тоді як Рейзлин під третім.



Ромен Канноне

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У фехтуванні на шпагах виступали сьогодні ще два українця – Роман Свичкар і прапороносець нашої команди в Токіо Богдан Нікішин, але поступилися в своїх зустрічах у 1/16 фіналу. Причому Нікішин – одним уколом. А Свичкар програв швейцарцю Хайнцеру, якому потім у 1/8 фіналу помстився Рейзлин – 15:12.

Ігор Рейзлин вийшов до чвертьфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.