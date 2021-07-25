Ще один претендент на медалі від України провалився на Олімпіаді-2020

В Україні сподівалися на медаль у кульовій стрільбі, де у нас виступав призер Ріо Куліш і фіналіст тієї Олімпіади Царьков. Але обидва представники нашої країни провалилися в кваліфікації.
У кваліфікації Куліш набрав 623,5 бала і посів 29-е місце. Царьков з 621.0 бала став 40-м.
Олімпійське золото в цій дисципліні завоював 20-річний американець Вільям Шейнер, який встановив при цьому олімпійський рекорд. Інші два місця на п'єдесталі дісталися китайцям – 16-річному Ліхао Шену і 25-річному Хаожань Яну.
- Вільям Шейнер (США) – 251,6 (олімпійський рекорд)
- Лиха Шен (Китай) – 250,9
- Хаожань Ян (Китай) – 229.4
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.