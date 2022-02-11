11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Остання гонка за золотом Олімпіади: хто від України потрапляє до масстарту

Олег Люлька
11 лютого, 14:38
Серед тридцяти біатлоністок, які виступатимуть у заключній гонці Ігор у Пекіні, точно буде Юлія Джима. Компанію їй може скласти Ірина Петренко

Джима потрапила до ТОП-10 в індивідуалці і спринті / Фото: REUTERS

Навіть якщо наступними днями Україна безуспішно штурмуватиме п'єдестал зимової Олімпіади в Пекіні, уболівальники майже до останнього зможуть зберігати надію на медаль.

Завдяки жіночому масстарту у біатлоні.

Реклама

Він відбудеться передостаннього дня Ігор, 19 лютого. І, за підсумками сьогоднішнього спринту, місце серед 30 учасниць масстарту вже гарантувала Юлія Джима, яка в спринтерській гонці стала восьмою.

"Джима вже точно у масстарті", – заявив у коментарі UA:Перший головний тренер жіночої біатлонної збірної України Урош Велепець.

Джима ще побореться за особисту медаль / Фото: REUTERS

Компанію Джимі у масстарті може скласти ще одна українка – Ірина Петренко, яка повільно біжить, але часом неймовірно точно стріляє.

Реклама

Ірина Петренко / Фото: IBU

ХТО ПОТРАПЛЯЄ ДО МАССТАРТУ

  • 15 найкращих у заліку Кубка світу (серед них немає українок)
  • усі медалістки особистих гонок Олімпіади-2022
  • спортсменки за набраними очками у трьох особистих гонках Олімпіади-2022

Наразі Петренко – 12-та у списку тих ТОП-15, які відбираються до масстарту за підсумками попередніх гонок Пекіна-2022. Щоб там залишитися, Ірині в неділю, 13 лютого, потрібно якомога успішніше виступити у пасьюті, де вона стартує 40-ю.

Олена Білосюк на волі / Фото: НОК України

Реклама

Раніше ми писали, що після негативного тесту на коронавірус до табору біатлонної збірної України із ізоляції повернулася Олена Білосюк (колишня Підгрушна) – вона має шанси виступити в естафеті 16 лютого.