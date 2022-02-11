11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Последняя гонка за золотом Олимпиады: кто от Украины проходит в масс-старт

Олег Люлька
11 февраля, 14:38
Среди тридцати биатлонисток, которые выступят в заключительной гонке Игр в Пекине, точно будет Юлия Джима. Компанию ей может составить Ирина Петренко

Джима вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS

Даже если в последующие дни Украина будет безуспешно штурмовать пьедестал зимней Олимпиады в Пекине, болельщики практически до последнего смогут сохранять надежду на медаль.

Благодаря женскому масс-старту в биатлоне.

Реклама

Он состоится в предпоследний день Игр, 19 февраля. И, по результатам сегодняшнего спринта, место среди 30 участниц масс-старта уже гарантировала Юлия Джима, в спринтерской гонке ставшая восьмой.

"Джима уже точно в масс-старте", – заявил в комментарии UA:Перший главный тренер женской биатлонной сборной Украины Урош Велепец.

Джима еще поборется за личную медаль / Фото: REUTERS

Компанию Джиме в масс-старте может составить еще одна украинка – медленно бегущая, но порой невероятно точно стреляющая Ирина Петренко.

Реклама

Ирина Петренко / Фото: IBU

КТО ПОПАДАЕТ В МАСС-СТАРТ

  • 15 лучших в зачете Кубка мира (среди них нет украинок)
  • все медалисты личных гонок Олимпиады-2022
  • спортсменки по набранным очкам в трех личных гонках Олимпиады-2022

На данный момент Петренко – 12-я в списке тех ТОП-15, которые отбираются в масс-старт по итогам предыдущих гонок Пекина-2022. Чтобы там остаться, Ирине в воскресенье, 13 февраля, нужно как можно успешнее выступить в пасьюте, где она стартует 40-й.

Елена Билосюк на воле / Фото: НОК Украины

Реклама

Ранее мы писали, что после отрицательного теста на коронавирус в лагерь биатлонной сборной Украины из изоляции вернулась Елена Билосюк (бывшая Пидгрушная) – у нее есть шансы выступить в эстафете 16 февраля.