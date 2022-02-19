19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Останній день Олімпіади: розклад 20 лютого

Павло Василенко
19 лютого, 21:40
Зимові Ігри-2022 у Пекіні, що стартували 4 лютого, завершуються. У неділю розіграють останні медалі, і цього ж дня відбудеться церемонія закриття Олімпіади

20 лютого на Іграх - фінал у хокеї і закриття / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 20 лютого, на зимовій Олімпіаді-2022 визначать п'ять чемпіонів – у гірських лижах, керлінгу, бобслеї, хокеї та лижних гонках. В останніх дуетом Марина Анцибор та Вікторія Олех буде представлена Україна.

Олімпійські ігри-2022 у Пекіні. 20 лютого

Гірські лижі

  • 3:00. Паралельний слалом. Командний мікст, 1/8 фіналу
  • 4:28. Малий фінал
  • 4:37. Великий фінал

Керлінг

  • 3:05. Жінки, фінал

Бобслей

  • 3:30. Четвірки, чоловіки, 3-й заїзд
  • 5:20. 4-й заїзд

Лижні гонки

  • 5:00. 30 км, вільний стиль. Жінки. Марина Анцибор, Вікторія Олех

Хокей

  • 6:10. Чоловіки, фінал. Фінляндія – РОК

Закриття Олімпіади

  • 14:00. Церемонія закриття

Медальний залік Олімпіади після 19 лютого

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Нагадаємо, що єдину медаль Україні на цій Олімпіаді приніс Олександр Абраменко, котрий виборов срібло у фристайлі.

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters