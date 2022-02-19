Останній день Олімпіади: розклад 20 лютого

20 лютого на Іграх - фінал у хокеї і закриття / Фото: Колаж: Сьогодні
У неділю, 20 лютого, на зимовій Олімпіаді-2022 визначать п'ять чемпіонів – у гірських лижах, керлінгу, бобслеї, хокеї та лижних гонках. В останніх дуетом Марина Анцибор та Вікторія Олех буде представлена Україна.
Олімпійські ігри-2022 у Пекіні. 20 лютого
Гірські лижі
- 3:00. Паралельний слалом. Командний мікст, 1/8 фіналу
- 4:28. Малий фінал
- 4:37. Великий фінал
Керлінг
- 3:05. Жінки, фінал
Бобслей
- 3:30. Четвірки, чоловіки, 3-й заїзд
- 5:20. 4-й заїзд
Лижні гонки
- 5:00. 30 км, вільний стиль. Жінки. Марина Анцибор, Вікторія Олех
Хокей
- 6:10. Чоловіки, фінал. Фінляндія – РОК
Закриття Олімпіади
- 14:00. Церемонія закриття
Медальний залік Олімпіади після 19 лютого
Нагадаємо, що єдину медаль Україні на цій Олімпіаді приніс Олександр Абраменко, котрий виборов срібло у фристайлі.
Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters