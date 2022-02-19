19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Последний день Олимпиады: расписание 20 февраля

Павел Василенко
19 февраля, 21:40
Зимние Игры-2022 в Пекине, стартовавшие 4 февраля, подходят к завершению. В воскресенье разыграют последние медали и в этот же день состоится церемония закрытия Олимпиады

20 февраля на Играх - финал в хоккее и закрытие / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 20 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 определят пять чемпионов – в горных лыжах, керлинге, бобслее, хоккее и лыжных гонках. В последних дуэтом Марина Анцибор и Виктория Олех будет представлена Украина.

Олимпийские игры-2022 в Пекине. 20 февраля

Горные лыжи

  • 3:00. Параллельный слалом. Командный микст, 1/8 финала
  • 4:28. Малый финал
  • 4:37. Большой финал

Керлинг

  • 3:05. Женщины, финал

Бобслей

  • 3:30. Четверки, мужчины, 3-й заезд
  • 5:20. 4-й заезд

Лыжные гонки

  • 5:00. 30 км, свободный стиль. Женщины. Марина Анцибор и Виктория Олех.

Хоккей

  • 6:10. Мужчины, финал. Финляндия – РОК

Закрытие Олимпиады

  • 14:00. Церемония закрытия

Медальный зачет Олимпиады после 19 февраля

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Напомним, что единственную медаль Украине на этой Олимпиаде принес Александр Абраменко, взявший серебро во фристайле.

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters