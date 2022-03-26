Після трьох тижнів під обстрілами. Українська пара вийшла у фінал ЧС із фігурного катання

Олександра Назарова та Максим Нікітін присвятили свій виступ усім українцям / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На чемпіонаті світу з фігурного катання, що проходить у французькому Монпельє, пройшли змагання з танців на льоду.

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Україну в цій дисципліні представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна. Ще у лютому українці виступали на Олімпіаді-2022 у Пекіні, а потім повернулися до рідного Харкова.

Там спортсмени зустріли початок війни. Назаровій вдалося залишити місто у перші дні російської агресії. Максим Нікітін не зміг вчасно евакуюватися та більше трьох тижнів перебував під обстрілами путінських орків.

В результаті Нікітін зумів виїхати з Харкова, який нині в облозі російських загарбників, та дістатися французького Монпельє. Спортсмени абсолютно не мали часу на підготовку до змагань. Більше того, вони навіть не мали костюмів для виступу. Назарова та Нікітін відкатали програму у тренувальній формі.

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Але незважаючи на всі складнощі, Олександра та Максим отримали від суддів оцінку 67.70 балів. Цей результат у підсумку став 16-м та достатнім для виходу у фінал.

Свій виступ Нікітін та Назарова присвятили всім українцям, які постраждали від агресії Росії.

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"Цей виступ був не лише для нас, а й для всіх українців. Сподіваємось, що підтримка від усіх глядачів на трибунах допоможе усій країні. Ми залишили Україну машиною (протягом восьми днів ми подолали 600 км). Багато хто виїжджає, тому це зайняло трохи часу. Потім ми відлетіли з Варшави до Монпельє, це було неважко. Це непростий час. Не лише для України, а й усього світу. Хочемо сказати всьому світу бути обачними, оскільки російський фашизм може досягти інших країн", – цитує Нікітіна Суспільне.Спорт.

Зазначимо, що трибуни тепло зустріли виступ українців. Багато глядачів прийшли з українськими прапорами на знак підтримки нашої країни.

Раніше ми повідомляли, що український фігурист Іван Шмуратко своїм виступом на ЧС у Монпельє викликав справжній фурор на трибунах.