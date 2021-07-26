Після весілля Світоліну не втримати: Еліна вирвала другу перемогу на Олімпіаді

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла свій другий матч на Олімпіаді в Токіо, в трьох сетах здолавши австралійську тенісистку Айлу Томлянович

Еліна Світоліна вийшла до третього кола Олімпіади / Фото: Reuters

Поєдинок Світоліної, яка поки не буде міняти прізвище на Монфіс, і 51-ї ракетки світу Томлянович тривав 2 години і 23 хвилини. Еліна програла перший сет, але взяла наступні два – 4:6, 6:3, 6:4.

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Українська тенісистка заставила уболівальників нервувати після того, як ведучи 3:0 в третьому сеті, дозволила австралійці зрівняти рахунок – 4:4. Потім все-таки забрала два гейми поспіль і виграла.

Світоліна і Томлянович зустрілися на корті в четвертий раз. За три минулих матчі, які також виграла українка, тенісистка з Австралії взяла тільки один сет.



фото Reuters

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У третьому раунді Еліна Світоліна зіграє проти 19-ї ракетки світу Марії Саккарі, яка в цьому році дійшла до півфіналу "Ролан Гаррос". Поки гречанка веде 2:1 за особистими зустрічами.

Нагадаємо, що в неділю шпажист Ігор Рейзлин приніс Україні другу нагороду Токіо.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.