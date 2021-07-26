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Олімпіада 2020 в Токіо

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Медаль близько! Українські сестри-близнючки вийшли до 1/4 фіналу Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
26 липня, 10:31
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Тенісистки Людмила і Надія Кіченок продовжують успішний виступ на олімпійських кортах Токіо, прибравши зі свого шляху до нагород черговий дует
Сестри Надія і Людмила Кіченок
Сестри Надія і Людмила Кіченок / Фото: Reuters

У другому колі тенісного турніру на Олімпіаді в парному розряді українки Людмила і Надія Кіченок впоралися з італійською парою Сара Еррані/Жасмін Паоліні.

Матч тривав 1 годину і 48 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 6:2 на користь наших дівчат.

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У чвертьфіналі Ігор, 27 липня, сестри Кіченок зіграють з російською парою в складі Вероніки Кудерметової і Олени Весніної.

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Нагадаємо, що на старті парного турніру сестри Кіченок вирвали героїчну перемогу над дуетом з Індії Саня Мірза – Анкіта Райна. Програвши перший сет 0:6, потім сестри-близнючки з Дніпра виправили ситуацію, взявши другу партію на тай-брейку 7:6 (7:0), а потім виявившись сильнішими і в третьому сеті – 10:8.

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