Після суперматчу з Францією Степаненка помітили в Парижі

Степаненко з дружиною в Парижі

Збірна України здорово зіграла проти Франції у відборі на ЧС-2022. На "Олімпійському" наша команда дала бій чемпіонам світу – 1:1.

Всі 90 хвилин в матчі відіграв півзахисник Тарас Степаненко. Після чого тренер збірної України Олександр Петраков відпустив Тараса з національної команди.

Кулька днів відпочинку футболіст разом з дружиною вирішив провести в Парижі.

"Тільки ми і одне з наших улюблених міст.

Коли ми з Маргаритою ось так удвох вибираємося на пару днів, не відчувається втома і 20 км пішки не проблема.

Кращий час, коли можна відключити голову від справ і турбот, погуляти і поговорити, зайти в перший, який сподобався, ресторанчик просто тому, що красиво і смачно пахне.

Може, ми й цінуємо ці моменти дуже сильно, тому що вони бувають рідко. Але це необхідно всім парам, я вважаю" , – написав Степаненко в Instagram.