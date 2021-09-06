Після суперматчу з Францією Степаненка помітили в Парижі

Степаненко з дружиною в Парижі
Збірна України здорово зіграла проти Франції у відборі на ЧС-2022. На "Олімпійському" наша команда дала бій чемпіонам світу – 1:1.
Всі 90 хвилин в матчі відіграв півзахисник Тарас Степаненко. Після чого тренер збірної України Олександр Петраков відпустив Тараса з національної команди.
Кулька днів відпочинку футболіст разом з дружиною вирішив провести в Парижі.
"Тільки ми і одне з наших улюблених міст.
Коли ми з Маргаритою ось так удвох вибираємося на пару днів, не відчувається втома і 20 км пішки не проблема.
Кращий час, коли можна відключити голову від справ і турбот, погуляти і поговорити, зайти в перший, який сподобався, ресторанчик просто тому, що красиво і смачно пахне.
Може, ми й цінуємо ці моменти дуже сильно, тому що вони бувають рідко. Але це необхідно всім парам, я вважаю" , – написав Степаненко в Instagram.
"Сама не вірю, що ми в Парижі. Дуже хотіла псіханути і полетіти з дітьми, адже вони мріють про Париж і Ейфелеву вежу з першого дня навчання у французькій школі. Але занадто складний переліт, рейси залишалися тільки з пересадками. Вирішили, чому б не романтік, адже це ми теж дуже любимо. Відпросилися у дітей і обіцяли Париж не менше тижня, щоб встигнути все подивитися, ну і подарунки, зрозуміло", – це вже підписала Маргарита фото біля Лувра.