После суперматча с Францией Степаненко заметили в Париже

Степаненко с супругой в Париже

Сборная Украины здорово сыграла против Франции в отборе на ЧМ-2022. На "Олимпийском" наша команда дала бой чемпионам мира – 1:1.

Все 90 минут в матче отыграл полузащитник Тарас Степаненко. После чего тренер сборной Украины Александр Петраков отпустил Тараса с национальной команды.

Появившиеся пару дней отдыха футболист вместе с женой решил провести в Париже.

"Только мы и один из наших любимых городов.

Когда мы с Маргаритой вот так вдвоем выбираемся на пару дней, не чувствуется усталость и 20 км пешком не проблема.

Лучшее время, когда можно отключить голову от дел и забот, погулять и поговорить, зайти в первый понравившийся ресторанчик просто потому, что красиво и вкусно пахнет.

Может, мы и ценим эти моменты очень сильно, потому что они бывают редко. Но это необходимо всем парам, я считаю", – написал Степаненко в Instagram.