После суперматча с Францией Степаненко заметили в Париже

Степаненко с супругой в Париже
Сборная Украины здорово сыграла против Франции в отборе на ЧМ-2022. На "Олимпийском" наша команда дала бой чемпионам мира – 1:1.
Все 90 минут в матче отыграл полузащитник Тарас Степаненко. После чего тренер сборной Украины Александр Петраков отпустил Тараса с национальной команды.
Появившиеся пару дней отдыха футболист вместе с женой решил провести в Париже.
"Только мы и один из наших любимых городов.
Когда мы с Маргаритой вот так вдвоем выбираемся на пару дней, не чувствуется усталость и 20 км пешком не проблема.
Лучшее время, когда можно отключить голову от дел и забот, погулять и поговорить, зайти в первый понравившийся ресторанчик просто потому, что красиво и вкусно пахнет.
Может, мы и ценим эти моменты очень сильно, потому что они бывают редко. Но это необходимо всем парам, я считаю", – написал Степаненко в Instagram.
"Сама не верю, что мы в Париже. Очень хотела психануть и полететь с детьми, ведь они мечтают о Париже и Эйфелевой башне с первого дня учебы во французской школе. Но слишком сложный перелет, рейсы оставались только с пересадками. Решили, почему бы не романтик, ведь это мы тоже очень любим. Отпросились у детей и обещали Париж не менее недели, чтобы успеть все посмотреть, ну и подарки, разумеется", – это уже подписала Маргарита фото возле Лувра.