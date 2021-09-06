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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
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После суперматча с Францией Степаненко заметили в Париже

Андрей Трофимов
6 сентября, 18:35
Полузащитник сборной Украины получил небольшой отпуск после отборочного матча ЧМ-2022 и устроил себе с супругой романтические выходные

Степаненко с супругой в Париже

Сборная Украины здорово сыграла против Франции в отборе на ЧМ-2022. На "Олимпийском" наша команда дала бой чемпионам мира – 1:1.

Все 90 минут в матче отыграл полузащитник Тарас Степаненко. После чего тренер сборной Украины Александр Петраков отпустил Тараса с национальной команды.

Появившиеся пару дней отдыха футболист вместе с женой решил провести в Париже.

"Только мы и один из наших любимых городов.

Когда мы с Маргаритой вот так вдвоем выбираемся на пару дней, не чувствуется усталость и 20 км пешком не проблема.

Лучшее время, когда можно отключить голову от дел и забот, погулять и поговорить, зайти в первый понравившийся ресторанчик просто потому, что красиво и вкусно пахнет.

Может, мы и ценим эти моменты очень сильно, потому что они бывают редко. Но это необходимо всем парам, я считаю", – написал Степаненко в Instagram.

"Сама не верю, что мы в Париже. Очень хотела психануть и полететь с детьми, ведь они мечтают о Париже и Эйфелевой башне с первого дня учебы во французской школе. Но слишком сложный перелет, рейсы оставались только с пересадками. Решили, почему бы не романтик, ведь это мы тоже очень любим. Отпросились у детей и обещали Париж не менее недели, чтобы успеть все посмотреть, ну и подарки, разумеется", – это уже подписала Маргарита фото возле Лувра.

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