3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Після поцілунку відпала щелепа: несподівана розв'язка на камері поцілунків (відео)

Олександр Трикіша
30 листопада, 23:08
Участь у популярній розвазі Kiss cam уболівальник баскетболу запам'ятає на все життя. Дружина фаната скористалася моментом та повідомила йому зворушливу новину

На вболівальника чекав приємний сюрприз / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час перерви у матчі НБА між Орландо Меджік та Шарлотт Хорнетс, здавалося б, випадкова пара потрапила до рубрики Kiss cam і мала поцілуватися на камеру.

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Героями епізоду виявилися Джеймс Бейлі та його дружина Тейлор Уітон Бейлі. Кохані поцілувалися, а через кілька секунд у хлопця у прямому значенні слова відвисла щелепа!

Поглянувши на екран, він побачив напис: "Вітаємо, Джеймсе! Ти станеш татом!"

"Мій чоловік завжди мріяв, щоб я повідомила йому цю новину круто. Тож я подумала, що було б непогано потрапити на kiss cam", – зізналася після матчу Тейлор.

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Тейлор розповіла, що дізналася про вагітність за кілька днів до цього, і хотіла зробити щось особливе, щоб розповісти Джеймсу. Вона таємно спланувала сюрприз і розповіла лише батькам, пише miamiherald.com.

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Kiss cam – популярна розвага у вболівальників заокеанських ліг. Під час перерв у грі оператори знаходять на трибунах якусь парочку та виводять їхнє зображення на табло, а ті мають під оплески інших глядачів поцілуватися.