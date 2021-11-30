3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости баскетбола

После поцелуя отпала челюсть: неожиданная развязка на камере поцелуев (видео)

Александр Трикиша
30 ноября, 23:08
Участие в популярном развлечении Kiss cam болельщик баскетбола запомнит на всю жизнь. Жена фаната воспользовалась моментом и сообщила ему трогательную новость

Болельщика ждал приятный сюрприз / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время перерыва в матче НБА между Орландо Мэджик и Шарлотт Хорнетс, казалось бы, случайная пара попала в рубрику Kiss cam и должна была поцеловаться на камеру.

Читайте также: Итальянский футболист позвал замуж девушку прямо во время матча

Реклама

Героями эпизода оказались Джеймс Бейли и его супруга Тейлор Уитон Бейли. Влюбленные поцеловались, а спустя несколько секунд у парня в прямом смысле слова отвисла челюсть!

Взглянув на экран, он увидел надпись: "Поздравляем, Джеймс! Ты станешь папой!"

"Мой муж всегда мечтал, чтобы я сообщила ему это новость действительно круто. Так что я подумала, что было бы неплохо попасть на kiss cam", – призналась после матча Тейлор.

Реклама

Тейлор рассказала, что узнала о беременности за несколько дней до этого, и хотела сделать что-то особенное, чтобы рассказать Джеймсу. Она тайно спланировала сюрприз и рассказала только родителям, пишет miamiherald.com.

Читайте также: Курьезы с "камерами поцелуев": измена, шнурки вместо кольца и два куска пиццы

Реклама

Kiss cam – популярное развлечение у болельщиков заокеанских лиг. Во время перерывов в игре операторы находят на трибунах какую-нибудь парочку и выводят их изображение на табло, а те должны под аплодисменты других зрителей поцеловаться.