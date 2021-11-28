28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух 2
Металіст 1925 0
28 листопада 19:30
Колос 1
Верес 0
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Після бою з Кличком почалися проблеми із головою. Зізнання Тайсона Ф'юрі

Любомир Луканюк
28 листопада, 23:14
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі згадав, як шість років тому переміг Володимира Кличка

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Поєдинок відбувся 25 листопада 2015 року у Дюссельдорфі. Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у Кличка чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF.

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"Шість років тому цього дня я переміг Володимира Кличка і став чемпіоном у надважкій вазі.

Але після цього у мене почалися проблеми із психічним здоров'ям. Ніхто ніколи не застрахований від цього. Я продовжую боротися щодня.

Ніколи не здавайтеся. Продовжуйте боротись. Хай благословить вас бог", – заявив Ф'юрі на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що після того бою Тайсон Ф'юрі взяв паузу у кар'єрі. У боксера була депресія, його зловили на вживанні наркотиків та дискваліфікували.