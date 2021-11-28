После боя с Кличко начались проблемы с головой. Признание Тайсона Фьюри

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter
Поединок прошел 25 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. Фьюри победил единогласным решением судей и отобрал у Кличко чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF.
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"Шесть лет назад в этот же день я победил Владимира Кличко и стал чемпионом в супертяжелом весе.
Но после этого у меня начались проблемы с психическим здоровьем. Никто никогда не застрахован от этого. Я продолжаю сражаться ежедневно.
Никогда не сдавайтесь. Продолжайте бороться. Да благословит вас бог", – заявил Фьюри на своей странице в Instagram.
Напомним, что после того боя Тайсон Фьюри взял паузу в карьере. У боксера была депрессия, его поймали на употреблении наркотиков и дисквалифицировали.