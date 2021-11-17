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Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
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Послали на три літери! Через санкції Росії на Олімпіаді-2022 не буде

Андрій Трофімов
17 листопада, 14:52
Через порушення антидопінгових правил російські спортсмени виступатимуть під абревіатурою ROC, яку не можна ніде розшифровувати

У Пекіні-2022 буде ROC

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що збірної Росії на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні не буде.

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Через санкції Всесвітньої антидопінгової агенції російські спортсмени виступлять на Іграх під назвою ROC (Russian Olympic Committee).

Більше того, розшифровувати цю абревіатуру заборонено, щоб не звучало слово Russian. Як національний прапор буде використовуватися прапор з емблемою Олімпійського комітету Росії на білому тлі.

На формі спортсменів російський прапор та герб Російської Федерації мають бути замінені на емблему Олімпійського комітету Росії. Якщо на формі є слова "Олімпійський комітет Росії", вони мають бути видалені повністю або замінені абревіатурою ROC, повідомляє Матч ТБ.

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Замість російського гімну під час офіційних церемоній звучатиме фрагмент із Першого концерту Петра Чайковського для фортепіано з оркестром.

Пекін – столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що організатори обіцяють смачно годувати спортсменів. На вибір олімпійцям будуть вегетаріанські, халяльні та кошерні страви.

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Раніше було представлено медалі Олімпіади в Пекіні.